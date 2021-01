Dembele è un nuovo giocatore dell'Atletico: "Un grande passo per me. Simeone il top"

vedi letture

Moussa Dembélé è da ieri un giocatore dell'Atlético. Il francese ha parlato delle sue aspettative per questa nuova tappa della carriera: "Questo è un grande club conosciuto in tutto il mondo, è un grande passo per me. Sono contento e non vedo l'ora di iniziare. Simeone è uno dei migliori allenatori del mondo. È bello per me essere qui e avere la possibilità di lavorare con lui, spero di realizzare grandi cose insieme. È un allenatore fantastico, posso solo dire cose buone su di lui, perché lo dimostra ogni anno sul campo".