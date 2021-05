Disordini a Manchester, possibile multa in arrivo per lo United. Improbabile la penalizzazione

Dopo la partita annullata contro il Liverpool per le proteste dei tifosi che hanno invaso Old Trafford impedendo il regolare svolgimento dell'incontro, il Manchester United è in attesa di scoprire quale sarà la sanzione che dovrà affrontare. L'ipotesi dei punti di penalità appare improbabile, in quanto la decisione di sospendere l'incontro è stata presa direttamente dalla Premier League e non dal club, probabile invece una multa al club nel caso si ritenga che le misure di sicurezza prese non siano state sufficienti per impedire alle proteste di andare oltre. Da decidere una data per far disputare l'incontro, con i capi della Premier League che discuteranno con i club e la polizia per riorganizzare il calendario.