Domani c'è City-Tottenham, Hojbjerg: "Vincere alla prima stagione qui sarebbe un sogno"

vedi letture

Tutta la carica di Pierre Hojbjerg, che alla vigilia della finale di Carabao Cup contro il Manchester City, in programma domani a Wembley, ha parlato così ai microfoni del canale ufficiale del Tottenham: "Abbiamo molta fame e voglia di ottenere ciò che questo club merita. C'è ancora molto da ottenere da questa stagione, è questo che ci spinge. Ogni anno dovremmo giocare per questi trofei: vincere nella mia prima stagione qui sarebbe un sogno. Il Manchester City è la miglior squadra al mondo, muovono la palla molto velocemente e creano tante occasioni: devi difenderti in modo ordinato, ma devi anche saper essere pericoloso quando attacchi, con coraggio e attacco, che non ci mancano". L'attesissimo incontro si svolgerà davanti a 8000 spettatori, e segnerà un altro significativo passo verso il ritorno alla normalità nel Regno Unito.