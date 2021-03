Domani la Spagna affronta il Kosovo. Luis Enrique: "Una squadra che mi piace, coraggiosa"

vedi letture

Luis Enrique ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Kosovo. Queste le parole del CT spagnolo: "Mi aspetto un rivale simile ai precedenti, anche se il Kosovo è una squadra diversa dalla Grecia e dalla Georgia. Attaccano con intensità e coraggio, partono da dietro. È una squadra che mi piace, che corre dei rischi. Sarà una partita difficile".

Sergio Ramos ha giocato 45 minuti nella prima partita, non ha giocato nella seconda: ha avuto una ricaduta? Le speculazioni ti danno fastidio?

"Qualunque cosa accada e qualsiasi decisione io prenda, ci saranno speculazioni. Sergio è in buone condizioni e disponibile. Comunicherò le mie scelte prima alla squadra. Il suo futuro? Dio lo dirà. Il discorso di Sergio per il suo compleanno è stato molto bello, sentito, emozionante. Un messaggio positivo".

.

L'Italia ha proposto una lista da 25 o 26 giocatori per l'Eurocup a causa del COVID: cosa ne pensi?

"Ho parlato con Vialli di questa possibilità. Non voglio pronunciarmi, ci sono cose positive e negative in un elenco più ampio. Accetteremo ciò che dice la UEFA".

Può un giocatore essere di nuovo titolare e giocare 90 minuti, come Morata?

"Ho detto che nessuno avrebbe giocato 90 minuti, ma posso dire bugie. Ogni giocatore è trattato in modo diverso, ci sono situazioni diverse. Vedremo domani".

Sei preoccupato dai pochi gol segnati?

"Non mi preoccupa. Sono contento degli attaccanti che ho. Il mio lavoro come allenatore è migliorare le loro capacità. Sono orgoglioso e felice di avere quello che ho".

Fabian ha detto che la qualificazione per il Qatar è obbligatoria.

"Bisogna sconfiggere prima il Kosovo, facendo divertire i tifosi. Dobbiamo essere ambizioso, attaccare dall'inizio. E accettare ciò che verrà fuori"..