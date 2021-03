Domani Polonia-Andorra, Paulo Sousa: "Giocano Szczęsny e Lewandowski, non li sottovaluteremo"

Scenderà in campo domani sera la Polonia, che sarà impegnata contro Andorra per la seconda giornata delle qualificazioni per i prossimi mondiali. In conferenza stampa, il CT dei polacchi Paulo Sousa ha annunciato alcuni dei titolari di domani, che non dovranno sottovalutare l'avversario, dato già per spacciato ma che potrebbe giocare uno scherzo ai biancorossi, che hanno pareggiato 3-3 all'esordio con l'Ungheria: "Non sarà facile, il loro obiettivo sarà quello di segnare almeno un gol - spiega Sousa -. Lewandowski giocherà dall'inizio, così come Szczęsny. Ci saranno alcuni cambi rispetto alla partita con l'Ungheria ma non per sottovalutare l'avversario. Dobbiamo vincere, se qualcuno pensa diversamente sbaglia".