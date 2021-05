Dopo Frank Lampard, anche Steven Gerrard entra nella Hall of Fame della Premier League

Dopo Alan Shearer, Thierry Henry, Eric Cantona, Roy Keane, Frank Lampard e Dennis Bergkamp, anche Steven Gerrard entra a far parte della Hall of Fame della Premier League. Un riconoscimento quasi scontato per un giocatore che è stato una vera leggenda del Liverpool e del calcio inglese, e che oggi ha riportato i Rangers sul trono di Scozia spezzando l'egemonia de Celtic.

Passionate and committed, Red through-and-through, and a midfielder who perfected the art of the long-range strike

🔴 Steven Gerrard is inducted to the #PLHallOfFame pic.twitter.com/cIwUwyrP56

— Premier League (@premierleague) May 20, 2021