Dopo i dubbi, una decisione sorprendente: Laporta pronto a rinnovare il contratto di Koeman

Appena un mese e mezzo fa la sua posizione era stata messa in forte dubbio, ma ora Ronald Koeman sembra davvero molto saldo al timone del Barcellona. Tanto che, come riporta Ara, il presidente Joan Laporta starebbe addirittura pensando di rinnovargli il contratto. Una notizia sorprendente, ma non troppo: i colloqui tra il tecnico olandese e il numero uno blaugrana negli scorsi mesi hanno dato esito positivo e Laporta si è convinto di andare avanti con l'ex difensore anche grazie ai consigli di Pep Guardiola e Jordi Cruyff. Rambo ha il contratto in scadenza a giugno 2022 e ha conquistato la Copa del Rey nella scorsa stagione.