Ufficiale Dopo la Roma, Ghisolfi riparte dalla Premier: è il nuovo direttore sportivo del Sunderland

La Roma e Florent Ghisolfi hanno scelto di separarsi e prendere strade diverse. Il club giallorosso ha cambiato direttore sportivo, richiamando nella Capitale Massara, mentre il direttore sportivo francese di 40 anni ha deciso di ripartire da una tappa all'estero. In Inghilterra e in Premier League, alla corte del Sunderland, come annunciato dal club inglese con una nota ufficiale.

Il comunicato del Sunderland

"Il Sunderland è lieto di confermare la nomina di Florent Ghisolfi come nuovo Direttore Sportivo del Club. Il francese inizierà ufficialmente il suo incarico allo Stadium of Light il 3 luglio 2025, dopo aver lasciato lo scorso mese il ruolo di Direttore Sportivo del club di Serie A Roma.

La nomina del quarantenne rappresenta un’evoluzione naturale della strategia a lungo termine del SAFC, mentre il Club continua a prepararsi per cogliere le opportunità e affrontare le sfide della Premier League.

Prima della sua esperienza nella capitale italiana, Florent ha ricoperto il ruolo di Direttore Sportivo al RC Lens e all’OGC Nice in Ligue 1. La sua carriera da calciatore, durata undici anni, lo ha visto indossare le maglie di SC Bastia e Stade de Reims, dove in seguito ha anche ricoperto l’incarico di vice allenatore, ruolo che ha svolto anche al FC Lorient dal 2017 al 2019".