Dortmund, Zorc sulla pausa nazionali: "Non mi piace, nell'ultima sosta emersi casi di Covid"

Michael Zorc, direttore sportivo del Borussia Dortmund, ha parlato dei problemi derivanti la settimana dedicata alle nazionali: "Non siamo entusiasti di mandare i nostri giocatori in nazionale, durante l'ultima sosta ci sono stati tanti nuovi casi di coronavirus ma esistono delle regole e non possiamo che fidarci. Cè il dovere da parte nostra di mandare i giocatori in nazionale sperando che non ci saranno nuovi casi di isolamento. Stanno cercando di organizzare gli eventi nei posti considerati più sicuri. Non siamo entusiasti ma ci sono delle regole e non possiamo che fidarci e sperare".