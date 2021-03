Durissima analisi di Hoddle sul Tottenham: "Non c'è un leader, chi trascina questa squadra?"

Durissima analisi di Glenn Hoddle, stella e bandiera del Tottenham del passato di cui è stato anche manager, negli studi di BT Sport. Gli Spurs, dopo il 2-0 dell'andata, sono usciti per il 3-0 di Zagabria. "Invece di combattere, invece di reagire dopo la prima rete di Orsic, i giocatori sono andati a spengersi. Non c'è stata la voglia di prendersi la squadra sulle spalle da parte di nessuno: tutti si sono guardati negli occhi cercando un leader e... Non l'hanno trovato. E' un disastro questa prestazione, chi è in questa squadra che si prende i compagni sulle spalle? Hanno perso lo spartito, il desiderio, la voglia"