È nata la SuperLega! L'attacco di Podolski: "Sono disgustato, è un insulto per i valori del calcio"

Lukas Podolski contro la Superlega. L'attaccante tedesco, oggi all'Antalyaspor ma che in carriera ha vestito ahche le maglie di Bayern Monaco, Arsenal e Inter, attraverso il suo profilo Twitter ha contestato duramente la Superlega: "Questa mattina mi sono svegliato con delle notizie assurde. La Superlega è un insulto verso quello in cui credo: il calcio è felicità, liberta, passione, tifosi ed è per tutti. Questo progetto mi disgusta, non è giusto e sono veramente contrariato di vedere coinvolti club di cui ho fatto parte. Dobbiamo combattere tutto questo".

Today I wake up to crazy news! 😡 An insult to my belief: football is happiness, freedom, passion, fans and is for everyone. This project is disgusting, not fair and I’m disappointed to see clubs I represented involved. Fight against this! 💪🏻❤️⚽️ #StopTheSuperLeague

— Lukas-Podolski.com (@Podolski10) April 19, 2021