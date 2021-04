È nata la Superlega, ma tra i 6 club di Premier serpeggia malumore: molti tesserati all'oscuro

La nascita della Superlega non è stata accolta in modo favorevole in Inghilterra. E anche alcuni tesserati delle squadre che faranno parte della nuova competizione hanno mostrato disappunto: da Klopp a Milner, sono tante le reazioni arrivate ieri. SkySports UK afferma che tra i sei club di Premier coinvolti ci sono opinioni divergenti e alcuni sono insoddisfatti per come è stata gestita la situazione, in particolare sul piano mediatico, perché molti manager e alcuni membri dei vari consigli di amministrazione erano all'oscuro di quello che sarebbe accaduto. Cominciano quindi a sorgere i primi dubbi su una reale fattibilità di questo progetto elitario.