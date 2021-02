Eintracht, 2-0 al Colonia nel pomeriggio di Bundes: ancora a segno André Silva

vedi letture

Non si ferma più l'Eintracht, vittorioso anche oggi contro il Colonia. I ragazzi di Hutter si portano momentaneamente al terzo posto, in attesa del Wolfsburg. Il due a zero definitivo è stato siglato dall'ex Milan André Silva, che è andato a segno per la quarta gara consecutiva, suggellando il suo ottimo momento di forma.