Eintracht Francoforte, per la sostituzione di Hutter si pensa a Raul

Secondo quanto riportato da Spox.com, l'Eintracht Francoforte avrebbe scelto un nome a sorpresa per la successione di Adi Hutter, che dalla prossima stagione guiderà il Borussia Monchengladbach. Il club avrebbe allacciato i contatti con Raul Gonzalez Blanco, leggenda del Real Madrid e vecchia conoscenza del calcio tedesco per aver giocato anche nello Schalke 04. Altro candidato alla panchina è Oliver Glasner del Wolfsburg. 43 anni, Raul è attualmente alla guida del Real Madrid Castilla ed è da seguire con attenzione anche l'evoluzione della vicenda Zidane: un addio del francese potrebbe mettere in corsa per la successione proprio il suo ex numero 7.