Eintracht Francoforte, Younes: "Soddisfatto di aver fatto ricredere alcune persone"

L’esterno offensivo dell’Eintracht Francoforte Amin Younes in un’intervista a Kicker ha ammesso di essere felice di aver fatto ricredere con le sue prestazioni, che lo hanno portato a essere convocato con la Germania. Spesso ci si è concentrati solo sul mio uno contro uno e questo mi ha infastidito perché nel calcio c’è molto di più e per questo cerco di lavorare bene con il pallone anche in altri fondamentali. Cerco di essere diverso per aiutare la mia squadra. Ora c’è un po' di soddisfazione nel mostrare che alcune persone si sono sbagliate sul mio conto”.