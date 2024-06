Ufficiale Eintracht, il talento Baum rinnova e va in prestito all'Elvesberg fino a giugno

Elias Niklas Baum lascia per la prima volta la città in cui è nato. Il talento tedesco dell'Eintracht Francoforte viene ceduto in prestito fino al 30 giugno 2025 all'Elvesberg, squadra di seconda serie tedesca.

Classe 2005, il giovane terzino destro ha disputato ben 6 partite nella scorsa stagione in prima squadra. Ora continuerà il suo percorso di crescita lontano dal nido, ma prima ha firmato il rinnovo fino al 30 giugno 2028.