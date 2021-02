Eintracht, tegola André Silva: l'ex Milan a forte rischio forfait per il match contro il Bayern

Eintracht a forte rischio di perdere uno dei suoi pezzi da novanta in vista del match di Bundesliga contro il Bayern Monaco. Nell'allenamento di ieri si è, infatti, fermato André Silva per un problema alla schiena. Un infortunio, questo, che come riporta Kicker ha tenuto l'ex Milan lontano dalla seduta odierna. "Stiamo di tutto per rimetterlo in condizione - ha detto in conferenza stampa il tecnico dell'Eintracht Adi Hutter -. E' un elemento troppo importante per noi".