Eredivisie, Heracles matematicamente retrocesso: fatale la sconfitta con il Volendam

Adesso è ufficiale, l'Heracles è stato sconfitto 2-0 in casa dal Volendam ed è matematicamente retrocesso. Ricordiamo che a pochi minuti dalla fine della gara, l'arbitro era stato costretto ad interrompere la gara e a richiamare la squadra negli spogliatoi per il lancio di fumogeni in campo da parte dei tifosi dell'Heracles. Gli stessi tifosi si sono resi protagonisti di tafferugli sugli spalti, una brutta immagine nella giornata che sancisce la matematica retrocessione in Eerste Divisie.