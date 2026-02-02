Ufficiale Pro Vercelli, Antonio Satriano arriva a titolo definitivo dall'Heracles Almelo

La F.C. Pro Vercelli 1892 è lieta di annunciare l’acquisizione a titolo definitivo di Antonio Satriano, attaccante classe 2003, proveniente dall’Heracles Almelo, club militante in Eredivisie, la massima serie olandese. Il calciatore ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2027.

Cresciuto nel settore giovanile della Roma, Satriano si è messo in evidenza con la formazione Primavera giallorossa, con cui ha collezionato 64 presenze, realizzando 17 gol e fornendo 9 assist, confermandosi come uno dei profili offensivi più interessanti della sua generazione.

Nel luglio 2022 si trasferisce in Olanda all’Heracles, con cui conquista al primo anno la Keuken Kampioen Divisie, ottenendo la promozione in Eredivisie. Nella seconda parte della stagione 2023/24 rientra in Italia, vestendo la maglia del Trento e disputando i Play Off di Serie C.

Successivamente indossa le maglie di Casertana e Renate in Serie C, prima di tornare nuovamente all’Heracles, facendo il proprio rientro in Eredivisie nella gara di campionato contro l’Ajax.

Attaccante duttile, tecnico e dotato di spiccata intelligenza calcistica, Satriano porta alla Pro Vercelli esperienza internazionale, qualità offensive e grande motivazione, rappresentando un innesto di valore per il reparto avanzato della Bianca Casacca.

La società accoglie con grande soddisfazione Antonio Satriano e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni personali e di squadra con la maglia della Pro Vercelli.