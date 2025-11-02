Olanda, clamoroso Heracles: ultimo e senza allenatore vince 8-2
Curioso quanto avvenuto in Eredivisie nel lunch match. L'Heracles Amelo, 3 punti fino a oggi in 10 partite con appena 7 reti segnate, è riuscito a fare 8 gol in 90', travolgendo il PEC Zwolle per 8-2. Risultato che non sposta la classifica dei bianconeri, che restano ancora ultimi.
Tutto questo senza un allenatore: quello che era in carica, Bas Situm, è stato esonerato lo scorso 26 ottobre e con lui se n'è andato anche il direttore tecnico Nico-Jan Hoogma. L'attuale traghettatore, Hendrie Krüzen, in sette giorni ha vinto prima in Coppa d'Olanda e oggi in campionato con un risultato record.
EREDIVISIE, 11ª GIORNATA
PSV Eindhoven - Fortuna Sittard 5-2
Ajax - Heerenveen 1-1
NAC Breda - Go Ahead Eagles 1-0
Feyenoord - Volendam 3-1
Telstar - Excelsior 2-2
Heracles - PEC Zwolle 8-2
Groningen - Twente
Sparta Rotterdam - AZ Alkmaar
Utrecht - NEC Nijmegen
CLASSIFICA
1. Feyenoord 28
2. PSV Eindhoven 28
3. AZ Alkmaar 21
4. Ajax 20
5. Groningen 18
6. Sparta Rotterdam 16
7. NEC Nijmegen 15
8. Twente 14
9. Heerenveen 14
10. Utrecht 13
11. Go Ahead Eagles 13
12. Fortuna Sittard 13
13. NAC 12
14. Volendam 10
15. Excelsior 10
16. Zwolle 9
17. Telstar 8
18. Heracles 6
MARCATORI
11 reti: Ueda (Feyenoord)
8 reti: Saibari (PSV Eindhoven)
6 reti: Kostons (PEC Zwolle), Lauritsen (Sparta Rotterdam), Weghorst (Ajax), Parrott (AZ Alkmaar), Van Wolfswinkel (Twente), Hornkamp (Heracles)