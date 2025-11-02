Olanda, clamoroso Heracles: ultimo e senza allenatore vince 8-2

Curioso quanto avvenuto in Eredivisie nel lunch match. L'Heracles Amelo, 3 punti fino a oggi in 10 partite con appena 7 reti segnate, è riuscito a fare 8 gol in 90', travolgendo il PEC Zwolle per 8-2. Risultato che non sposta la classifica dei bianconeri, che restano ancora ultimi.

Tutto questo senza un allenatore: quello che era in carica, Bas Situm, è stato esonerato lo scorso 26 ottobre e con lui se n'è andato anche il direttore tecnico Nico-Jan Hoogma. L'attuale traghettatore, Hendrie Krüzen, in sette giorni ha vinto prima in Coppa d'Olanda e oggi in campionato con un risultato record.

EREDIVISIE, 11ª GIORNATA

PSV Eindhoven - Fortuna Sittard 5-2

Ajax - Heerenveen 1-1

NAC Breda - Go Ahead Eagles 1-0

Feyenoord - Volendam 3-1

Telstar - Excelsior 2-2

Heracles - PEC Zwolle 8-2

Groningen - Twente

Sparta Rotterdam - AZ Alkmaar

Utrecht - NEC Nijmegen

CLASSIFICA

1. Feyenoord 28

2. PSV Eindhoven 28

3. AZ Alkmaar 21

4. Ajax 20

5. Groningen 18

6. Sparta Rotterdam 16

7. NEC Nijmegen 15

8. Twente 14

9. Heerenveen 14

10. Utrecht 13

11. Go Ahead Eagles 13

12. Fortuna Sittard 13

13. NAC 12

14. Volendam 10

15. Excelsior 10

16. Zwolle 9

17. Telstar 8

18. Heracles 6

MARCATORI

11 reti: Ueda (Feyenoord)

8 reti: Saibari (PSV Eindhoven)

6 reti: Kostons (PEC Zwolle), Lauritsen (Sparta Rotterdam), Weghorst (Ajax), Parrott (AZ Alkmaar), Van Wolfswinkel (Twente), Hornkamp (Heracles)