La stagione dell'Heracles si conclude nel peggiore dei modi: gara sospesa e retrocessione in arrivo
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La stagione dell'Heracles finisce nel peggiore dei modi. Ultimo in classifica con 19, aveva l'ultima occasione per continuare a sperare contro il Volendam. Tuttavia, sotto di due, la gara è stata interrotta nei minuti finali per lancio di fumogeni e petardi in campo e tafferugli sugli spalti.
Nell'altra gara in programma oggi, l'Excelsior ha travolto l'Utrecht con un netto 5-0.
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