ESCLUSIVA TMW - Catena, leader difensivo del Rayo: "Zidane jr blinderà la nostra porta ai play-off"

esclusiva Catena, leader difensivo del Rayo: "Zidane jr blinderà la nostra porta ai play-off"

vedi letture

Girona, Almeria, Rayo Vallecano e Leganés: soltanto uno di questi quattro club prenderà parte alla prossima edizione de LaLiga insieme a Espanyol e Maiorca già neo-promosse. Proprio per presentare i play-off promozione de LaLiga SmartBank al via stasera con Girona-Almeria e poi di scena con Rayo Vallecano-Leganés domani, TuttoMercatoWeb.com ha raccolto il parere del difensore centrale biancorosso Alejandro Catena, baluardo della retroguardia dei Rayistas con 42 presenze, 3 gol e 2 assist in questa stagione.

Catena, vi siete qualificati all'ultimo per i play-off promozione: come vi sentite?

"Siamo stati un po' discontinui in questo campionato, anche se le ultime tre vittorie ci hanno dato fiducia e ci hanno permesso di essere qui. Durante la stagione abbiamo sempre tenuto testa alle big, per questo siamo ai play-off con tre club così importanti come Girona, Almeria e Leganés. Non vediamo l'ora di scendere in campo".

Come vede il Leganés, vostro prossimo avversario nella doppia semifinale?

"Tutte e tre le nostre avversarie sono state sempre ai piani alti della classifica quest'anno. Il Leganés, nello specifico, è una squadra molto solida dietro, veloce sulle fasce e temibile in attacco. Mi aspetto due partite equilibrate contro un buon avversario, che non possiamo sottovalutare".

Quanto è stato importante avere un compagno dalla grande esperienza internazionale come Luis Advincula?

"Molto importante, visto che ha giocato tantissime partite e tantissimi minuti. Parliamo di un laterale che aiuta sia in difesa che in attacco, un calciatore che copre l'intera fascia. Spero che resti qui perché mi piacerebbe continuare a giocare con lui anche nella prossima stagione".

Cosa potete fare per tornare a giocare ne LaLiga dopo la retrocessione di due anni fa?

"Competere nel miglior modo possibile, affrontare le due semifinali al massimo livello e mantenere la concentrazione fino alla fine. Dobbiamo dare tutto".

Cosa si aspetta da Luca Zidane, portiere del Rayo nelle prossime sfide dei play-off (il titolare, Stole Dimitrievski, è impegnato con la Nazionale macedone)?

"Sono sicuro che giocherà bene, perché in allenamento dimostra sempre di essere un buon portiere. Ha qualità nell'impostare il gioco, oltre ad avere grande padronanza dell'area sui palloni alti e ottimi riflessi".

Che messaggio vuole mandare infine a los Rayistas?

"Ci manca un Vallecas pieno per incitare la squadra, ma vi promettiamo che faremo di tutto per potervi riaccogliere allo stadio nella prossima edizione de LaLiga".