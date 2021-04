esclusiva Vitesse, il ds Spors: “Ajax, ce la giochiamo senza paura”

Sfida di alto livello per il Vitesse, che questa sera sfiderà l’Ajax per la Coppa d’Olanda. “Sono in un grande club”, dice a Tuttomercatoweb il direttore sportivo del Vitesse, Johannes Spors. “Ho iniziato un anno fa con la possibilità di costruire e programma: nuova filosofia, nuovo allenatore e - continua il dirigente - nuova squadra. Oggi giochiamo la finale di Coppa, per noi è un grande anno”. Spors è fiducioso in vista della partita: “Con le nostre armi ce la possiamo giocare, sappiamo, senza timore, di poter fare bene. Roma-Ajax? Ho visto entrambe le partite, i nostri avversari di oggi - prosegue il direttore sportivo del Vitesse - hanno giocato bene, ma mi è piaciuta molto la Roma che ha dimostrato esperienza e anche una buona difesa”.

E Spors, che intanto costruisce il Vitesse dei miracoli, un giorno si vede in Italia? “Dopo le esperienze con Red Bull, Hoffenheim e Amburgo come capo scout, aver iniziato come direttore sportivo con il Vitesse è grande motivo di soddisfazione. Sicuramente però - conclude - un giorno mi piacerebbe poter lavorare in Italia”.