Europa League, Benfica-Arsenal si disputerà a Roma. Lo annuncia la UEFA

vedi letture

Ora è ufficiale: la sfida tra Benfica e Arsenal, valida per l'andata dei sedicesimi di Europa League, non si disputerà in Portogallo a causa delle restrizioni imposte dal governo britannico. La sfida si giocherà in campo neutro, allo stadio Olimpico di Roma, sempre giovedì 18 febbraio alle ore 21. Ad annunciarlo è stata la UEFA con un comunicato.