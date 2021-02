Everton, c'è il via libera del Comune di Liverpool per il nuovo stadio lungo il Mersey

Il comitato di pianificazione del Comune di Liverpool ha approvato all'unanimità la richiesta dell'Everton per la costruzione di un nuovo stadio che sorgerà lungo il fiume Mersey. Il progetto è stato presentato circa due anni fa sarà costruito su una darsena semi-abbandonata del porto e si prevede possa avere un importante impatto economico a beneficio della città. Denise Barrett-Baxendale, CEO del club, ha dichiarato in merito nel luglio 2019: "Il nuovo stadio fungerà da punto di svolta per il club, per la regione e per la città". L'anno scorso sono state apportate delle modifiche: è stata ridotta l'altezza complessiva, i pannelli solari previsti a bordo baia saranno spostati sul tetto e dal lato verso il fiume ci sarà un piazzale con gradoni. Sarà un "Goodison Park" rivisitato, si legge, un impianto dalla capienza di 52.888 posti. Il presidente del club ha dichiarato: " Anche se oggi è solo un altro passo nel nostro lungo viaggio, è molto importante". Dopo l'approvazione del Consiglio comunale, i piani sono stati ora deferiti automaticamente alla Segreteria di Stato per le comunità abitative e il governo locale. Il governo avrà 21 giorni iniziali per esaminare la domanda prima di prendere una decisione.