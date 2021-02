Everton, Sigurdsson: “È stato un match fantastico, ma dobbiamo migliorare sui calci piazzati”

Gylfi Sigurdsson, fantasista dell’Everton, dopo l’incredibile vittoria ottenuta in FA Cup contro il Tottenham, ha dichiarato: “Abbiamo subito tre gol da calcio d'angolo, che è qualcosa su cui dobbiamo migliorare e lavorare, ma lo spirito della squadra per rimontare e alla fine passare è stato fantastico. Ad inizio partita eravamo lenti, intrappolati dal loro pressing e ne hanno approfittato. Sono stati (Tottenham, ndr) molto meglio nei primi 20-30 minuti. Ne siamo usciti ma poi abbiamo subito un gol poco prima dell’intervallo ed eravamo delusi.” Ha poi concluso: “Probabilmente è stato fantastico per chi era a casa a guardare la partita ma, per noi, la gara è stata sempre troppo in bilico. È stato comunque un match fantastico e ovviamente è fantastico essere ancora nella competizione.”.