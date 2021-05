Favola Karagumruk, una colonia “italiana” con Borini ammazzagrandi

Una tendenza da “ammazzagrandi” che Fabio Borini aveva già manifestato nelle sue esperienze di carriera passate, e che si conferma anche in Turchia. Con la maglia del Karagumruk, allenato dall’allenatore italiano Francesco Farioli, l’ex giocatore del Milan si è reso protagonista di un’impresa anche nell’ultimo match contro il Besiktas, deciso proprio da Borini a 10 minuti dal novantesimo. Una colonia “italiana” che funziona, e che annovera diversi protagonisti con un passato di alto livello nel nostro paese. La guida tecnica di Farioli ha manifestato una svolta di rendimento e di classifica per il club, che sta scalando posizioni e sta predisponendo la costruzione di un futuro ad alto livello. Tra i capisaldi della squadra spiccano profili come quello di Viviano, Zukanovic, Lucas Biglia e Bertolacci. E poi Fabio Borini, che dopo qualche mese vissuto da svincolato dopo l’ultima esperienza a Verona ha deciso di sposare la causa del club turco continuando a manifestare la propensione a mostrarsi decisivo nei match più importanti e contro avversari di alto livello. Ai tempi della Roma portó a casa gli scalpi di Juventus, Lazio ed Inter. Con la maglia del Sunderland andò a segno contro Chelsea, Liverpool e le due squadre di Manchester mentre nella sua esperienza attuale aveva già segnato contro Galatasaray e Fenerbahce. Una caratteristica che si porta dietro come fiore all’occhiello della carriera e che lo sta mettendo in luce come uno dei giocatori di maggiore rendimento del campionato turco. Le sirene di mercato riecheggiano, ma da quelle parti c’è la volontà di costruire un progetto di livello. E di matrice italiana.