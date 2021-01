Felipe Anderson-Porto, avventura già al capolinea. Negli Emirati pensano all'ex Lazio

Felipe Anderson non ha mai trovato spazio fin qui al Porto. Per il brasiliano, arrivato dal West Ham e sulla carta pronto a spostare gli equilibri della squadra di Sergio Conçeiçao, appena 49 minuti in campionato, più una presenza in Taça de Portugal, in Coppa di Lega e in Champions League, in una partita ininfluente ai fini della qualificazione e della posizione nel girone. Il West Ham, titolare del suo cartellino, potrebbe dirottarlo altrove. Su di lui, riporta Footmercato, c'è l'Al-Ain, squadra degli Emirati Arabi, che potrebbe prelevarlo in prestito secco, al solo scopo di dare la possibilità al giocatore di giocare con regolarità senza "arrugginire". Una soluzione tuttavia non del tutto sconveniente per il West Ham per cercare di non svalutare un suo asset. Ricordiamo che il club inglese spese ben 38 milioni per prelevarlo dalla Lazio.