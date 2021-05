Ferguson e la finale del 2011: "Avessi messo Park su Messi avrei una Champions in più"

Sono passati ormai dieci anni dalla finale di Champions tra Manchester United e Barcellona, giocata a Wembley nel 2011, due anni dopo il primo incrocio tra Red Devils e blaugrana, vinto a Roma dalla squadra allora allenata da Guardiola. In un'intervista rilasciata a Sport Bible, Sir Alex Ferguson, ex allenatore dello United, ha ammesso di avere un grosso rimpianto per quella finale, persa per 3-1: "Ho un rimpianto per quella gara, con il Barcellona a Wembley. Avrei dovuto mettere Park Ji-Sung su Messi dopo l'intervallo. E' stato.un errore, stavo per farlo quando abbiamo pareggiato a metà tempo, e pensavo che saremmo potuti crescere con l'andare della partita. In effetti abbiamo giocato bene negli ultimi dieci minuti del primo tempo, ma se avessi spostato Park su Messi penso che li avremmo battuti e avrei una Champions in più".