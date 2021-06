Flamengo, altro caso Covid: è Pedro. L'ex Fiorentina rassicura: "Sto bene, sono asintomatico"

vedi letture

In Sudamerica il Coronavirus propone numeri e contagi ben diversi dalla realtà attuale dell'Europa. Una delle realtà più bersagliate del Brasile è il Flamengo, che recentemente ha dovuto rinunciare al proprio allenatore Rogerio Ceni per via di una positività riscontrata e ora dovrà fare anche senza il proprio attaccante di riferimento Pedro Guilherme, ex Fiorentina. Ad annunciarlo, il calciatore stesso tramite i suoi profili social, con tanto di rassicurazioni annesse: "Purtroppo sono positivo al Covid. Sto bene e senza sintomi. Che Dio benedica tutti. Prendetevi cura di voi e grazie per tutto l'affetto".