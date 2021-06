Fumata nera Conte-Tottenham, nuovi contatti con l'allenatore dell'Ajax Ten Hag

vedi letture

Dopo il mancato accordo con Antonio Conte, il Tottenham ha avviato i contatti con Erik Ten Hag. L'allenatore dell'Ajax, come riportato dal Mirror, piace molto agli spurs e, visto il modus operandi della società olandese, potrebbe valorizzare i giovani presenti già in rosa. Nei prossimi giorni ci potrebbero essere nuovi colloqui, ma non sarà facile convincere l'attuale manager dei lancieri a trasferirsi in Premier League.