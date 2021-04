Giggs accusato di aggressione nei confronti di due donne. Il gallese si dichiara non colpevole

Ryan Giggs si è dichiarato non colpevole rispondendo alle accuse di violenza nei confronti di due donne e lesioni alla sua ex compagna. L'attuale ct del Galles è stato arrestato per i fatti avvenuti lo scorso 1° novembre. L'accusa sostiene che gli abusi siano durati quasi tre anni, tra dicembre 2017 e novembre 2020. Presentatosi sul banco degli imputati al tribunale dei magistrati di Manchester per la sua prima comparizione, Giggs si è dichiarato non colpevole. L'ex leggenda del Manchester United dovrà comparire alla corte della corona il 26 maggio.