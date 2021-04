Giggs formalmente incriminato, rischia 5 anni di carcere. Si dichiarerà non colpevole

vedi letture

Ryan Giggs non guiderà la nazionale gallese ai prossimi campionati Europei. Arrestato a novembre per presunti atti di violenza contro due persone (una di queste era la sua compagna), Giggs è stato incriminato e dovrà comparire in processo per far cadere le accuse il prossimo 28 aprile. L'ex stella del Manchester United, secondo i media inglesi, si dichiarerà non colpevole ma rischia 5 anni di carcere. Le accuse? Aggressione e controllo coercitivo.