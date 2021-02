Giroud rivive l'attesa per la convalida del gol: "È stato strano festeggiare 3 minuti dopo"

Olivier Giroud ha parlato a RMC Sport dopo la vittoria contro l'Atletico Madrid, arrivata grazie a un suo bellissimo gol in rovesciata. Una rete prima annullata e poi convalidata dopo un lungo check col VAR: "In quei momenti bisogna solo essere pazienti. Per fortuna era tutto regolare, tanto meglio per noi e per me. È vero che è stata una lunga attesa, ma è stata una decisione importante, come ha detto l'arbitro. È stato strano festeggiare tre minuti dopo".

Cinque gol in sei partite di Champions: "Sono felice, spero che questa competizione possa portarmi fortuna come l'Europa League. Questi sono solo gli ottavi, ma non ho mai superato questa fase, sarebbe una vera soddisfazione arrivare al turno successivo. Ci sentiamo bene, siamo tutti concentrati".

La rovesciata: "È un gesto tecnico che amo, chi mi conosce lo sa. Sono stato un po' fortunato, il difensore ovviamente non voleva passarmela ed onestamente ero in fuorigioco. Ho detto a Mount che mi sarei arrabbiato se non avesse convalidato il gol, perché ha toccato la palla quando avrei potuto controllarla e tirare in porta. Ma non ho intenzione di lamentarmi. È stato bello che la palla sia finita in fondo alla rete e soprattutto che non ci sia stato fuorigioco".

Su EURO 2021: "Nel calcio non ci si ferma mai, non possiamo adagiarci sugli allori. Tutti gli allenatori che ho avuto sanno che io sono molto esigente, pretendo sempre molto da me stesso. E sanno che possono contare su di me anche se gioco meno. L'Europeo? Lo tengo in un angolino della mia mente".