Gladbach, l'ammissione di Sommer: "Può sembrare sciocco, ma giocare col City è difficile"

Rende merito ai vincitori Yann Sommer, che dopo il k.o. con il City e la conseguente eliminazione dalla Champions League ha parlato così ai microfoni di Sky Sport Deutschland: "Può sembrare sciocco da dire, ma non è facile giocare contro una squadra come il Manchester City. Sono comunque orgoglioso di questa squadra: essere arrivati agli ottavi non dovrebbe essere messo in secondo piano da due sconfitte".