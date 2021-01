Gomez: "L'aspetto economico non mi interessa. Ho rifiutato offerte all'Arabia, c'è tempo"

Alejandro Gomez ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore del Siviglia. L'ex giocatore dell'Atalanta ha parlato anche delle altre proposte rcievute negli scorsi mesi: "Sinceramente non sono mai stato interessato all'aspetto economico. Ho avuto proposte da squadre arabe, ma ho sempre cercato di essere felice nel calcio. Per il resto c'è tempo. E penso di essere in un momento molto buono, in una fase di maturità della mia carriera e della mia vita e volevo continuare a giocare a livello agonistico. Sono un Nazionale, adesso mi confronterò con un campionato importante come quello spagnolo, con un club importante come questo. Quando ho avuto la possibilità di venire qui non ci ho pensato due volte".