Granada, Diego Martinez: "Difficile spiegare quello che provo dopo questa vittoria"

vedi letture

Diego Martinez, tecnico del Granada, ha commentato la splendida vittoria dei suoi in casa del Barcellona: "Devo fare i complimenti ai miei calciatori. Battere il Barcellona al Camp Nou è stato epico. Non riesco a esprimere ciò che provo per loro. Siamo esausti, abbiamo vinto per la prima volta in questo stadio. Siamo una squadra umile che cerca di competere con le proprie possibilità".