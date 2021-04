Guarin arrestato dopo l'aggressione ai genitori. Il Millonarios gli offre supporto

A seguito dei fatti che hanno coinvolto Fredy Guarin, arrestato nelle scorse ore a Medellin dopo una rissa che lo ha coinvolto con i familiari, il Millonarios, club nel quale attualmente gioca l'ex Inter, ha deciso di dare supporto al centrocampista: "Millonarios DC è profondamente dispiaciuto per i fatti accaduti in giornata a Fredy Guarin. Alla sua famiglia tutto il nostro appoggio. Saremo al suo fianco affinché riceva l'aiuto professionale che lo possa far uscire da questo momento critico. Ha dato molto al calcio e lo ringrazieremo sempre per il suo amore per il Millonarios. Forza Fredy!".