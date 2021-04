Haaland continua la sua marcia inarrestabile: media-gol quasi perfetta per il norvegese

Venticinque reti in ventisei partite. Una vera e propria macchina da gol Erling-Braut Haaland, oggi decisivo con una doppietta nel successo del Borussia Dortmund contro il Wolfsburg, fondamentale nella corsa Champions. L'attaccante norvegese raggiunge quota 25 in campionato per la prima volta in carriera e continua a sorprendere con una media quasi perfetta. Il tutto, condito anche da 5 assist. E i gol salgono a 36 se contiamo tutte le competizioni. Numeri da capogiro.