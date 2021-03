Haaland non basta, il BVB impatta 2-2 contro il Colonia: gol e highlights del match

Gol e spettacolo tra Colonia e Borussia Dortmund. Haaland non basta ai gialloneri che impattano per 2-2. Per i padroni di casa in gol Duda e Jakobs, di seguito il video con i gol e gli highlights del match.