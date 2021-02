Haaland parla del suo feeling con la Champions e di Mbappè: "E' un calciatore fantastico"

Erlinh Haaland e il suo rapporto con la Champions League. Il centravanti norvegese ne ha parlato nel corso di una lunga intervista rilasciata al sito UEFA.com

Cosa c'è di così speciale nella Champions League che ti motiva e ispira?

"Il mio sogno è sempre stato quello di giocare in Champions League, e quando sono andato a Salisburgo, sapevo che se avessimo vinto il campionato ci saremmo qualificati direttamente in Champions League. Lo sapevo da molto tempo, e quando finalmente è successo mi sono detto: "Ok, questo sarà il mio anno" con il Salisburgo".

Hai segnato una tripletta all'esordio. Ti ricordi i gol?

"L'intero club si stava preparando ed eravamo tutti concentrati al massimo per questo esordio in Champions League e io fremevo per l'attesa. Nei miei sogni naturalmente immaginavo di segnare al mio debutto. Immaginavo quanto sarebbe stato bello, e poi è andata così: 100 secondi e... gol! E lo stadio è esploso, quindi sì, è stato un debutto incredibile. Sono stati dei giorni incredibili".

Il terzo gol era andato al controllo per verificare il fuorigioco quindi non hai esultato al massimo.

"In quel momento pensavo 'Ok, non esulterò perché eventualmente sarebbe un'esultanza inutile'. Quindi stavo aspettando un cenno, e quando l'arbitro ha confermato il gol e la mia tripletta personale, ho pensato 'oh mio Dio, è un sogno!'".

Con gli otto gol segnati in Champions League hai infranto due importanti record: sei diventato il primo teenager a segnare in cinque partite consecutive, e il primo calciatore a segnare otto gol nelle sue prime cinque partite.

"A essere onesti, non avevo idea di questi record prima d'allora. Dopo il mio esordio ho solo provato a continuare su quella strada. Ho solo provato a fare il mio lavoro, e il mio lavoro è fare gol".

Il tuo decimo gol – e secondo della serata – contro il Paris nell'andata degli ottavi 2019/20 è stato un missile!

"Quella è stata l'ultima partita di Champions League coi tifosi. Lo stadio era esaurito in ogni ordine di posto ed era il mio esordio col Dortmund in Champions League quindi è stata una serata speciale. Ricordo il boato assordante del pubblico al gol. È stata una serata molto bella".

Con quel gol sei diventato il calciatore più veloce a segnare dieci gol nella storia della Champions League. Quando vieni a conoscenza di record del genere?

Di solito quando qualcuno me lo dice dopo la partita oppure se lo leggo sui social. Non prima, perché non si può mai sapere prima cosa possa succedere in partita. La motivazione in generale mi spinge ad andare avanti, a provare a fare sempre meglio nei palcoscenici importanti.

Hai anche infranto il record di Kylian Mbappé diventando il più giovane a raggiungere le 15 marcature in Champions League.

Lui è un calciatore fantastico, uno dei migliori del mondo. Naturalmente il mio obiettivo non sono i record ma è comunque bello fare qualcosa di buono.

Quando sei in forma, ti aspetti di segnare ogni volta che giochi?

"Sì, ma non è questo il mio approccio alle partite. Scendo in campo cercando di fare tutte le altre cose bene, e se faccio tutte queste cose molto bene, se mi posiziono bene, se faccio bene questo e faccio bene quello, so che i gol arriveranno. Quindi se sono completamente concentrato, e concentrato nel fare le cose giuste, i gol arrivano".