Hargreaves: "La scelta di Haaland non si baserà sui soldi, penserà agli obiettivi"

Owen Hargreaves, ex giocatore del Bayern Monaco e dei due club di Manchester, ha parlto al Mirror del futuro di Erling Braut Haaland, conteso da tutte le migliori società europee: "Per Haaland non si tratta di una questione di soldi, ma di raggiungere i suoi obiettivi. È andato al Molde perché avevano il miglior settore giovanile, poi al Salisburgo e infine al Borussia Dortmund, dove i giovani crescono bene. Non penserà ai soldi, ma a quale potrebbe essere la squadra migliore per la sua evoluzione. Se dovesse andare al Barcellona, credo che ​​Messi resterà. È un giocatore "generazionale", tutti lo vogliono. Sembra quasi che sia stato creato per segnare gol. È cresciuto fisicamente, tecnicamente, il suo l'istinto è incredibile ed è solo un ventenne. Ovunque andrà, sarà un giocatore speciale, come Mbappé. Non sono ancora al livello di Ronaldo-Messi, ma sono gli eredi".