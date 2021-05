Hazard si scusa dopo le risate post eliminazione: "Non volevo offendere i tifosi del Real Madrid"

vedi letture

Eden Hazard è finito nell'occhio del ciclone dopo essere stato immortalato al termine di Chelsea-Real Madrid, sorridente nonostante l'eliminazione dei blancos contro la sua ex squadra. Una vera e propria furia social nei confronti del belga, pagato 100 milioni di euro nell'estate del 2019 e mai all'altezza delle aspettative a causa soprattutto di una fantozziana serie di infortuni che lo ha limitato, oltre a una condizione fisica approssimativa data da qualche kilo di troppo. L'attaccante, tramite Instagram si è scusato con i propri tifosi: "Mi dispiace. Ho letto molte opinioni su di me e non era mia intenzione offendere i tifosi del Real Madrid. È sempre stato un sogno per me giocare per il Real Madrid e sono venuto qui per vincere. La stagione non è ancora finita e dobbiamo combattere per LaLiga! Hala Madrid!".