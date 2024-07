Ufficiale Heitinga sarà il vice-allenatore del Liverpool: in carriera ha giocato all'Everton

vedi letture

John Heitinga è entrato a tutti gli effetti nello staff di Arne Slot come vice-allenatore. A comunicarlo è stato il Liverpool, con una nota sul proprio sito ufficiale che non è stata presa da tutti benissimo visto che l'ex difensore ha vestito la maglia dell'Everton in carriera, rivale storico dei Reds. Di seguito il contenuto integrale:

"John Heitinga è stato nominato vice allenatore nello staff tecnico del Liverpool. Il quarantenne è l'ultimo arrivato nello staff di Arne Slot in vista dell'inizio della stagione 2024-25. Heitinga si è fatto un nome come difensore centrale durante la sua carriera da giocatore, collezionando 87 presenze con la nazionale olandese e rappresentando l'Ajax, l'Atletico Madrid, l'Everton, il Fulham e l'Hertha BSC prima di appendere gli scarpini al chiodo nel 2016. Successivamente è passato ad allenare, lavorando con varie squadre giovanili dell'Ajax, prima di assumere la guida della prima squadra del club di Amsterdam tra gennaio e giugno 2023. Più di recente, la scorsa stagione Heitinga ha lavorato come vice allenatore della prima squadra del West Ham United. Ora si unisce alla squadra di Slot per aiutare il Liverpool a prepararsi per la prossima stagione".