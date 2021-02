Hoffenheim, Hoeness: "Abbiamo perso un'opportunità storica. È una serata amara"

Il tecnico dell’Hoffenheim Sebastian Hoeness ha parlato con l’amaro in bocca dell’eliminazione per mano del Molde dall’Europa League: “Abbiamo perso un’opportunità storica. Volevamo andare avanti e continuare a scrivere la storia, ma è andata male ed è stata una serata amara. Abbiamo fatto bene per lunghi tratti di gara, ma non abbiamo approfittato delle occasioni che abbiamo creato e siamo stati puniti. - continua Hoeness – Questo ha portato all’eliminazione più della gara d’andata, perché avevamo novanta minuti per vincere e andare avanti”.