Huesca-Barcellona 0-1, le pagelle: protagonisti i portieri. de Jong decisivo, Messi ispirato

HUESCA-BARCELLONA 0-1

Marcatori: 27' de Jong

HUESCA

Fernandez 7,5 - Perfetto in uscita su Pedri, perfetto in uscita su Dembélé, sensazionale sulla punizione di Messi. Si ripete nel secondo tempo con almeno altri tre interventi provvidenziali.

Pulido 5 - Decisivo con un paio di diagonali a centro area ma la coppia Alba-Dembélé lo mette in serio imbarazzo sulla sinistra e la maggior parte delle occasione degli avversari nascono dalla sua zona di campo. (Dal 72' J.Carlos 6 - Crea più lui in 20'scarsi che i suoi compagni in tutta la partita).

Insua 5,5 - Bene nella marcatura a uomo, troppo molle invece sugli inserimenti dei centrocampisti che spesso lo colgono di sorpresa.

Siovas 5,5 - Discorso analogo per il compagno di reparto. Molto bene in copertura nell'area piccola, in confusione quando il Barca riempie l'area con i centrocampisti.

Galan 6,5 - Nonostante il goffo scontro con Seoane che favorisce il tap-in volante di de Jong si disimpegna alla grande sulla sinistra, annullando di fatto Dest. Protagonista di un paio di belle sgroppate, mette qualche pallone interessante a centro area.

Rico 5,5 - Partita di enorme sacrificio in aiuto della difesa ma sarebbe servito un pizzico di coraggio in più per alimentare la controffensiva. (Dal 65' Doumbia 5 - Non certo la serata adatta per mettersi in mostra. Impiega quasi dieci minuti per toccare un pallone, quasi sempre avulso dalla manovra).

Mosquera 5,5 - Il possesso degli avversari è estenuante ed è impossibile per lui incidere sulla qualità della manovra entrando in possesso quasi sempre nella propria area di rigore.

Seoane 5,5 - Tanta corsa ma anche tanta confusione. Di fatto ostacola Galan nell'azione che porta al vantaggio degli avversari, se non altro è sempre il primo a buttarsi nella metà campo del Barcellona quando l'azione lo permette. (Dal 73' Ferreiro 6 - Riesce a dare nuova linfa alla fase offensiva, e anche se non crea vere occasioni è sempre pronto a riversarsi nella metà campo del Barcellona per creare superiorità).

Sergio Gómez 6 - Si sacrifica spesso in aiuto di Pulido per arginare la devastante catena di sinistra del Barca, specie nel primo tempo. È l'unico che prova l'uno contro uno, non crea molto ma almeno ci prova. (Dal 72' Okazaki 6 - Si posiziona a ridosso dell'area piccola e crea qualche grattacapo ai centrali blaugrana. Ha l'occasione per far male ma non angola abbastanza il suo colpo di testa su cross di Galan).

Rafa Mir 5,5 - Svaria su tutto il fronte d'attacco per provare ad aprire spazi ai centrocampisti. La strategia troppo attendista di certo non ne mette in mostra le doti. Nell'unica vera occasione, ter Stegen gli sbarra la strada con un intervento prodigioso.

Ontiveros 6,5 - Corre come un forsennato per tutto il terreno di gioco provando a suonare la carica ma i compagni non lo seguono. Scelte sempre ben occulate nello smistamento del pallone, apprezzabile anche in fase di ripiegamento.

BARCELLONA

ter Stegen 7 - Spettatore non pagante per oltre un'ora. Nell'unica vera occasione da gol per gli avversari, si esibisce in un intervento salva risultato che alla fine dei giochi risulta decisivo.

Dest 5 - Imbrigliato da Galan, spesso si intestardisce nell'uno contro uno uscendone quasi sempre sconfitto. (Dal 75' Mingueza s.v.).

Araujo 6,5 - Riscatta alla grande l'errore commesso nella partita con l'Eibar con una prestazione sicura e autoritaria, di certo facilitato dal poco peso delle offensive avversarie.

Lenglet 6 - Legge bene le situazioni che capitano nella sua zona di campo, buon fraseggio nell'avvio dell'azione dal basso.

Alba 6,5 - Un treno, sfonda sempre a sinistra e dal suo piede nascono sempre situazioni pericolose. Sempre nel vivo della manovra, spesso accentrandosi da mezzala per liberare la corsa di Dembélé alle sue spalle.

de Jong 7 - Decide la partita con un inserimento perfetto sul secondo palo. Gestione del pallone ineccepibile, si esibisce anche in tanti recuperi a centrocampo.

Busquets 5,5 - Tocca tantissimi palloni ma non riesce ad illuminare come ai vecchi tempi. Specie nel primo tempo, sbaglia una serie di palloni sanguinosi in uscita che potevano costare caro. (Dal 75' Pjanić s.v.).

Pedri 6,5 - Tanto bravo negli inserimenti quanto poco freddo quando si tratta di incidere sottoporta. Centrocampista totale, tocchi deliziosi e intelligenza tattica da veterano.

Messi 7 - Decide in qualche modo l'incontro con l'assist per de Jong. Fernandez gli nega la gioia personale più volte, dispensa giocate d'alta scuola e gli avversari non lo tengono mai.

Braitwhaite 6 - Da poco peso in area di rigore ma come sempre si mette a disposizione dei più blasonati compagni lavorando in maniera ineccepibile alle spalle della porta. (Dall' 81' Griezmann s.v.).

Dembélé 6,5 - Primo tempo devastante fatto di scatti bruciante e ottimi suggerimenti per i compagni. Cala inevitabilmente nella ripresa sbagliando qualche esecuzione ma la condizione sta migliorando.