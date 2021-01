Huesca, Michel: "Troppo timidi ma contro il Barça ci può stare. Delusi ma non molliamo"

Il tecnico dell'Huesca Michel è intervenuto in conferenza stampa post-gara per commentare la sconfitta di misura contro il Barcellona. Queste le parole del tecnico raccolte dai microfoni del canale ufficiale del club galiziano: "Partita difficile, sapevamo che non potevamo osare troppo contro questo avversario e abbiamo difeso molto più indietro del solito. Nel primo tempo siamo stati timidi e poco determinati nelle ripartenze, nella ripresa abbiamo fatto progressi ma ci è sempre mancato il guizzo per provare a raggiungere il gol del pareggio. Andiamo via con una sconfitta ma la squadra ha dato tutto quello che aveva, riuscendo a tenere in bilico il risultato fino alla fine".

Sull'ultimo posto in classifica

"Non siamo la squadra che perde di più, ma quella che vince di meno. Sono orgoglioso di lavorare con questo gruppo nonostante la realtà ci relega in ultima posizione.Il gruppo lavora sempre al massimo, è vivo e può ancora competere per la salvezza. Non posso dire niente ai miei, ogni volta danno la vita quando scendono in campo. Anche se la situazione potrebbe portarli a mollare loro non lo fanno e questo è un chiaro segnale sulla voglia che hanno di continuare a lottare".