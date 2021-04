Il punto sulla Liga – Crolla l'Atlético, Real e Barça sempre più vicine alla vetta

Possiamo dirlo: in Spagna, ormai, tutto può accadere. Niente può essere dato per scontato e dovremo goderci al massimo questo finale di stagione. Ma riavvolgiamo il nastro e vediamo insieme cosa è avvenuto in questo weekend di grande fútbol. Elche-Levante dà il via a questa trentaduesima giornata di Liga. I padroni di casa superano di misura un Levante già salvo, grazie alle rete decisiva di Boyé e, allo stesso tempo, scavalcano il Valladolid. Infatti i Pucelanos, tra le proprie mura, non vanno oltre l'1-1 con il Cadice e ora si trovano in piena zona retrocessione. Anche il Valencia non riesce più a vincere. Al Mestalla Gayà, pochi istanti prima della fine del match, evita la sconfitta ai suoi, rovinando invece la festa all'Alaves, costretto a ritornare a casa con un solo punto. Pareggia incredibilmente il Real Madrid. I Blancos, forse con la testa già all'impegno europeo, sbattono contro il muro biancoverde del Betis e al Di Stefano la gara finisce a reti bianche.

Terza sconfitta consecutiva per l'Huesca che in casa cade sotto i colpi di Unal. Il turco, con una doppietta, non lascia scampo agli Azulgranas e dà respiro ad un Getafe sempre più vicino alla salvezza. Doppietta anche per Griezmann che trascina il Barcellona e mette KO il Villarreal. Parliamo dunque della seconda sconfitta di fila per il Sottomarino Giallo. Dall'altra parte i Blaugrana, con una gara in meno rispetto alle concorrenti, possono ormai credere ad una rimonta sull'Atletico, che solo pochi mesi fa sembrava pura fantasia. Scala la classifica il Celta Vigo che, nello scontro diretto contro l'Osasuna, ha la meglio sui navarri: 2-1 il risultato finale al Balaídos.

Stesso esito anche tra Siviglia e Granada. Quinto successo consecutivo per gli uomini di Lopetegui, che ora non si pongono limiti e sono distanti solo tre lunghezze dal vertice. Vetta che ormai scricchiola dato che l'Atletico non pare trasudare molta sicurezza. I Colchoneros infatti, nel posticipo domenicale, affondano a Bilbao e vengono rispediti a Madrid con un 2-1 sin troppo generoso per i ragazzi di Simeone. Distanza quindi sempre più sottile tra la capolista e le sue inseguitrici, che in questo turno di Liga non si sono di certo tirate indietro. Altro buon risultato per la Real Sociedad, che si impone sul campo dell'Eibar grazie alle rete dello svedese Isak. Gli Armeros, dopo la quinta sconfitta consecutiva, sono ormai destinati alla retrocessione.

RISULTATI 32^ GIORNATA

Elche-Levante 1-0

Real Valladolid-Cadice 1-1

Valencia-Alaves 1-1

Real Madrid-Betis 0-0

Huesca-Getafe 0-2

Villarreal-Barcellona 1-2

Celta Vigo-Osasuna 2-1

Siviglia-Granada 2-1

Athletic Bilbao-Atletico Madrid 2-1

Eibar-Real Sociedad 0-1

CLASSIFICA

Atletico Madrid 73

Real Madrid 71

Barcellona 71*

Siviglia 70

Real Sociedad 53

Betis 50

Villarreal 49

Granada 42*

Celta Vigo 41

Athletic Bilbao 41*

Osasuna 40

Levante 38

Cadice 37

Valencia 36

Getafe 34

Alaves 31

Elche 30

Valladolid 29*

Huesca 27

Eibar 23

*una partita in meno