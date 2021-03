Il punto sulla Ligue 1 - Lille in testa, Psg perde in casa. Lione frena

Non mancano le emozioni in Ligue 1. Il big match tra Monaco e Lille termina senza reti, mentre il PSG non riesce ad accorciare le distanze e perde in casa contro il Nantes per 2-1. Il Lille rimane in vetta, ma il suo cammino, in questo ultimo periodo, è decisamente poco soddisfacente. Gli avversari, però, fanno peggio: con il PSG, fresco di qualificazione ai quarti di Champions, che esce sconfitto dalla gara del Parco dei Principi contro il Nantes che festeggia un clamoroso colpaccio anche in ottica salvezza. Pareggio tra Reims e Lione. Ci sono dunque tre squadre nel giro di tre punti. Per la qualificazione alle coppe europee finisce 2-2 lo scontro tra Lens e Metz, mentre il Rennes torna a sorridere grazie all’1-0 sullo Strasburgo. Riprende a vincere anche il Bordeaux, che domina 1-3 il Digione: doppio 1-1, invece, per Nimes-Montpellier e Lorient-Nizza.

Risultati

Reims-Lione 1-1

Angers-Saint Etienne 0-1

Marsiglia-Brest 3-1

Nimes-Montpellier 1-1

Dijon-Bordeaux 1-3

Lens-Metz 2-2

Lorient-Nizza 1-1

Rennes-Strasburgo 1-0

Monaco-Lille 0-0

PSG-Nantes 1-2

Classifica

Lille 63

PSG 60

Lione 60

Monaco 56

Marsiglia 45

Lens 45

Metz 42

Rennes 41

Montpellier 41

Angers 39

Bordeaux 36

Nizza 36

Reims 35

Brest 34

Strasburgo 33

Saint Etienne 33

Lorient 28

Nantes 27

Nimes 26

Dijon 15