Moneyball è realtà: Sterling e Kimmich seguono il metodo de Bruyne per trattare il rinnovo

Il caso Kevin de Bruyne è destinato a far scuola. E, soprattutto, ad essere seguito da tanti altri calciatori. Stiamo parlando del rinnovo del centrocampista belga con il Manchester City, avvenuto in modo atipico: senza procuratori o intermediari, si è seduto a trattare con la dirigenza dei Citizens da solo, portando con sé soltanto alcuni dati sul suo apporto alla squadra (confezionati per lui dalla società Analytics FC) che è risultato migliore di chiunque altro.

Altro caso a Manchester. De Bruyne attraverso i Big Data è riuscito ad ottenere un aumento d'ingaggio del 30% e il suo esempio sarà immediatamente seguito da Raheem Sterling (scadenza 2022) - secondo il Daily Mail - che ha già reclutato gli analisti e si siederà al tavolo facendo leva sulle statistiche.

Sbarca anche in Germania? Stessa cosa accadrà al Bayern Monaco con Joshua Kimmich (scadenza 2023), come riporta la Bild. Risolto il contratto con i suoi agenti, farà tutto da solo. E, anche se questo non può essere ancora certo, probabilmente anche lui si iscriverà al partito de Bruyne: Moneyball, il celebre film sul baseball interpretato da un grande Brad Pitt, diventa sempre più realtà.